Норвегия хочет к 2040 году поставить на все внутренние рейсы электрические самолеты

Норвегия хочет к 2040 году планирует поставить на все внутренние рейсы электрические самолеты

Об этом сообщает Ecotown со ссылкой на TNW

Уже через 10 лет после этого в Норвегии стремятся электрифицировать всю внутреннюю гражданскую авиацию. В таком случае вредные выбросы уменьшатся на 80%.

В докладе государственного оператора норвежского аэропорта Avinor и Управления гражданской авиации страны говорится, что электрические самолеты смогут резко сократить выбросы парниковых газов.

"У нас полет часто длится от 15 до 30 минут. Поэтому мы решили разработать программу, в рамках которой производители электрических самолетов могли бы за несколько лет начать бороться за право участвовать в ней ", - отметил директор компании по эксплуатации аэропортов Avinor Даг Фальк-Петерсен.

При этом типы самолетов, которые будут осуществлять такие перелеты, будут сильно отличаются от тех, которые обычно используются в континентальной Европе. В докладе выделяется ряд потенциальных самолетов, которые могла бы использовать Норвегия - самый крупный из них имеет только 19 посадочных мест.

Напоминаем:

Американская Tesla стала первым автопроизводителем, который преодолел отметку в миллион изготовленных электрокаров.

Электровелосипеды могут стать самым популярным электротранспортом. По предварительным оценкам, 130 млн электровелосипедов будут проданы во всем мире за 2020-2023 годы.