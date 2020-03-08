Электровелосипеды могут стать самым популярным электротранспортом

По предварительным оценкам, 130 млн электровелосипедов будут проданы во всем мире за 2020-2023 годы.

Об этом сообщает издание the Verge

Сообщается, что на мировом рынке будет продано 130 тыс электронных велосипедов за 2020 и 2023 годы. По мнению аналитиков Deloitte, столько электровелосипедов на дорогах превзойдет в количестве другие электронные транспортные средства к концу следующего года. По их прогнозу, E-велосипеды, благодаря их удобству, устойчивости и относительно низкой стоимости могут вскоре вообще занять нишу, которую сейчас занимают автомобили.

Такое увеличение продаж предполагает изменения в способах в путешествий людей. Сообщается, что за 2019-2022 годы на 1% больше людей, будут ездить на велосипеде на работу.

Издание пишет, что в период с 2006 по 2012 год электровелосипеды составляли менее 1% от всех ежегодных продаж велосипедов. В 2013 году во всей Европе приобрели 1,8 млн Электробайков, а в США их купили 185 тыс.

Изменения стали возможными после усовершенствования технологии литий-ионных аккумуляторных батарей, новой политике ценообразования и стремительном росте количества бензинового автотранспорта в городах. Многие аналитики сейчас заявляют о своих ожиданиях, что продажа электронных велосипедов начнет ускоряться в течение следующих нескольких лет.

Напоминаем:

Народные депутаты от фракции "Голоса" внесли в Верховную Раду проект закона, которым предлагается узаконить как участников дорожного движения владельцев персонального легкого электротранспорта – электрических скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров.