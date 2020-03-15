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Австрия направит 4 миллиардарда евро на борьбу с коронавирусом

Воскресенье, 15 марта 2020, 11:00
 

Правительство Австрии потратит 4 миллиардарда евро на преодоление последствий кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы направляем пакет в размере 4 млрд евро для преодоления последствий кризиса", - сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, реализация предусмотренных мер имеет три цели: обеспечить ликвидность предприятий, сохранить рабочие места, а также оказывать помощь в сложных случаях, вызванных коронавирусом.

Напоминаем:

По последним данным, в Австрии обнаружено 655 зараженных коронавирусом.

Трамп подписал законопроект о выделении 8,3 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.

Некоторые страны вводят налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса.

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Австрия

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