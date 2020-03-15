Австрия направит 4 миллиардарда евро на борьбу с коронавирусом

Правительство Австрии потратит 4 миллиардарда евро на преодоление последствий кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы направляем пакет в размере 4 млрд евро для преодоления последствий кризиса", - сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, реализация предусмотренных мер имеет три цели: обеспечить ликвидность предприятий, сохранить рабочие места, а также оказывать помощь в сложных случаях, вызванных коронавирусом.

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