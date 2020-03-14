Минфин переводит часть сотрудников на дистанционную работу и отменяет все зарубежные поездки

Министерство уверяет что технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечен, а встречи будут проводиться в удаленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Нововведения вводятся с понедельника 16 марта 2020 года.

В ведомстве заверили, что Министерство финансов работает в штатном режиме и продолжает выполнять все свои функции.

"Для сохранения здоровья сотрудников Министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом Covid-19, часть работников Минфина выполнять свою работу дистанционно. Прежде всего речь идет о людях, имеющих детей", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Укрзализныця разрешила части сотрудников, которые не вовлечены в производственный процесс и обеспечение безопасности движения, работать дома.

С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в Украине Минздрав рекомендует предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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