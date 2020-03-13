Как бизнес в Украине воюет с коронавирусом: реальные практики и инструкции

Бизнес в Украине теперь также работает в условиях неопределенности и угрозы вспышки коронавирусной инфекции. Что компании меняют в своей работе и как пытаются обезопасить своих сотрудников от болезни?(укр)

Ще декілька тижнів власники і керівники українських компаній не могли навіть уявити сценарій, за якого рахунок померлих від COVID-19 в не такій далекій Італії піде на тисячі, США введе обмеження в'їзд для європейців, в Україні буде введений карантин, а українці в паніці будуть скуповувати долари.

Проте це уже відбувається і надалі, скоріше за все, буде ще складніше.

Ризики втратити прибутки, партнерів, не виконати зобов'язання та зазнати репутаційних втрат – все це наразі відходить на задній план.

11 березня уряд ввів в українських школах, дитячих садках та вишах тритижневий карантин, обмежив проведення масових заходів і доручив місцевій проводити профілактичні заходи.

Бізнес відреагував на рішення уряду і також вдався до попереджальних кроків, впроваджуючи різні заходи для мінімізації поширення вірусу серед співробітників та клієнтів.

Напередодні ЕП опитала найбільші міжнародні та українські компанії про те, які заходи вони впроваджують та як планують працювати в умовах нестабільності. Як же вони адаптуються до нових реалій?

Правило №1. Мінімум відряджень

Міжнародні компанії відміняють скасовують для своїх працівників і вирішують робочі питання онлайн чи завдяки скайп-конференціям.

"На початку березня ми рекомендували всім співробітникам в Україні відмінити всі поїздки закордон, в тому числі приватні. Після повернення з країн підвищеного ризику інфікування наші співробітники залишаються вдома на 14-денному карантині", – пояснив ЕП генеральний директор фармацевтичної компанії "Тева Україна" Дмитро Спіцин.

Компанія 1+1 media звернулася до керівників підрозділів з проханням скасувати усі офіційні відрядження за кордон, в тому числі поїздки з метою навчання (конференції, виставки, лекції, майстер-класи тощо), особливо в найбільш уражені вірусом країни (Китай, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, В’єтнам, Республіка Корея, Японія та Іран).

Після повернення з-за кордону компанія зобов’язує співробітників провести 14 днів у самоізоляції. 14-денна самоізоляція стосується і тих колег, які повернулися з подорожей ураженими вірусом країнами, а також співробітників, чиї близькі приїхали з таких поїздок або контактували з людьми, які були в цих точках.

Вони повинні оформити на цей період відпустку (за свій рахунок або за рахунок щорічної оплачуваної відпустки), або працювати дистанційно за умови письмового погодження керівника.

Правило №2. Відмовитись від масових подій

Більшість бізнесових подій та конференцій уже скасовано або перенесено на пізніші терміни.

В мережі АЗС "ОККО" ЕП повідомили, що відмінили усі внутрішні заходи, навчальні тренінги для персоналу, внутрішньо корпоративний турнір з тенісу.

Fozzy Group вирішила перенести проведення фестивалів, дегустацій, майстер-класів.

Media-tech-компанія AIR скасувала власний фестиваль відеокреативу та блогерів VIDEOZHARA 2020.

Правило №3. Працювати дистанційно і з мінімумом контактів

Наради та виробничі зустрічі великі компанії будуть переводять в оффлайн формат. Частина офісного персоналу на багатьох підприємствах так само уже працює поза офісом, де це можливо.

"Починаючи з 13 березня і до 3 квітня 2020 року наші співробітники можуть працювати в дистанційному режимі після узгодження з керівником. Представники кількох відділів будуть присутні в офісі по черзі за необхідності.

Основні принципи дистанційної роботи: використання всіх доступних цифрових способів комунікації замість звичних форматів зустрічей; доступність у звичному режимі у робочі години, обмеження використання транспорту та відвідування громадських місць", – зазначив ЕП керівник "Тева Україна" Дмитро Спіцин.

Аналогічна ситуація і в офісах мобільних операторів. У більшості співробітників Vodafone є можливість працювати поза офісом.

"Ми рекомендуємо нашим співробітникам по можливості користуватися можливістю працювати з дому, що дозволяє уникати поїздок в громадському транспорті і зменшити концентрацію співробітників в офісах", – пояснили в компанії.

"Нова пошта" розглядає можливість переведення усіх співробітників офісів (в Києві та Полтаві) на віддалений режим роботи.

Bayer скасовує великі бізнесові та внутрішні зустрічі за участі понад 50 людей.

Для тих, хто працює з дому дистанційно і боїться вірусу, Glovo пропонує можливість скористатися безконтактною доставкою їжі, просто вказавши це в коментарі кур'єру, що прибув на місце із замовленням.

ОККО рекомендує своїм клієнтам користуватися рукавичками при самостійній заправці авто, а також оплачувати через ОККО Pay, щоб не було потреби розраховуватися в торговому залі. Заправитися і розплатитися можна біля колонки.

Правило №4. Посилена дезінфекція

В офісах і та в місцях реалізації товарів компанії вводять посилену дезінфекцію. З початку березня у офісах компанії JTI в Україні кожні 15 хвилин проводиться дезінфекція за допомогою бактерицидних опромінювачів.

На рецепції та кухнях встановлені дезінфектори для рук. Щогодини протираються крани та дверні ручки, на вході в офіс розміщені дезінфікуючі килимки, а всім працівникам видали маски та дезінфектори для рук.

Посилили заходи з безпеки також ті компанії, які працюють з великими потоками споживачів.

У всіх торгових центрах METRO в Україні наразі встановлено додаткові диспенсери з дезінфікуючими засобами для персональної гігієни клієнтів та співробітників – на вході в ТЦ, у м'ясному, овочевому, молочному та рибному відділах, у туалетних кімнатах.

Касири проводять дезінфекцію рук та касової стрічки після обслуговування кожного клієнта. Також, компанія подбала про забезпечення засобами індивідуального захисту (одноразовими масками) 100% співробітників у всіх ТЦ та в офісі, які видаються кожному співробітнику на вимогу, у разі потреби.

У METRO посилили графік вологого прибирання приміщень торгової зали та офісу з використанням спеціальних дезінфікуючих засобів – кожні 6 годин.

У торгових центрах ГК "Епіцентр" та Fozzy Group теж здійснюється додаткова санітарно-гігієнічна обробка обладнання, з яким часто контактують покупці. На вхідних зонах в ТЦ, кафе та приміщеннях для персоналу встановлюються засоби для дезінфекції рук для відвідувачів та співробітників.

Усі водії та кур’єри "Нової пошти" з 13 березня будуть забезпечені антисептичними засобами та захисними рукавичками. З 16 березня співробітники відділень будуть забезпечені захисними масками.

"Укрпошта" закупила респіратори, має більш ніж 100 тис марлевих пов’язок та готова застосувати їх у разі необхідності.

"Також найближчим часом у відділення, сортувальні центри та офіси доставимо понад 11 тис. дезінфекторів. Ми залишаємо за собою право вносити корективи в режим роботи відділень та надання поштових і фінансових послуг, якщо виникне хоч найменший ризик для здоров’я наших працівників або клієнтів", – заявив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Правило №5. Контроль стану здоров’я

Працівникам ряду компаній, зокрема Інтерпайп, JTI, МакДональдз, "Нової пошти", торгових мереж "Епіцентр", "Нова лінія" міряють температуру. За наявності ознак хвороби негайно відправляють до лікувального закладу.

"З 16 березня 2020 року "Інтерпайп" вводить обов'язкову термометрію для водіїв сторонніх транспортних засобів. У разі виявлення підвищеної температури у водія машина не буде допущена на територію заводу.

У разі виявлення ознак захворювання медики Компанії організують доставку хворого в міські інфекційні лікарні. Попередньою термометрії також підлягають представники іноземних підрядників, аудиторів", – зазначили в компанії.

У частини підприємств є власні медпункти, куди можуть звертатися співробітники у разі потреби першої допомоги.

"Нова пошта" прийняла рішення додатково застрахувати співробітників на 2,4 млн грн. Навіть тих, хто працює в компанії на випробувальному терміні.

Правило №6. Максимально чітка комунікація

Бізнес значну увагу приділяє інформуванню працівників.

"Ми ознайомлюємо працівників із рекомендаціями ВООЗ із запобігання розповсюдження респіраторних захворювань та щодня надаємо актуальну інформацію щодо ситуації з поширенням вірусу", – зазначила директор відділу "Люди та Культура" JTI Україна Олена Войтенко,

У відділеннях "Нової пошти" розміщені плакати з інформацією про запобігання коронавірусу. Для співробітників були розроблені інструкції щодо профілактичних заходів для запобігання розповсюдження вірусу.

Фармацевтична міжнародна компанія "Тева" після перших повідомлень про нову коронавірусну інфекцію створила глобальну оперативну групу, яка постійно стежить за розвитком подій.

В усіх країнах, де є хоча б один підтверджений випадок СOVID-19, створюється локальна робоча група.

"Ми створили таку робочу групу в Україні одразу після підтвердження випадку в Чернівцях, і з тих пір регулярно інформуємо співробітників про запобіжні заходи, які регулярно оновлюються", – зазначили в компанії.

Правило №7. Батьки на карантині

Щодо карантину, то співробітники Kyivstar, Vadafone, Bayer, Metro, JTI Україна та інших компаній, які мають неповнолітніх дітей, за необхідності, можуть працювати дистанційно з дому, чи узгодити більш гнучкий робочий графік

"В компанії AIR працює багато людей, в родинах яких є двоє та більше дітей. Ми і до оголошення карантину із розумінням ставилися до того, що у співробітника в будь-який момент можуть виникнути певні незручності або форсмажори, пов'язані з дітьми, і подумали, як мінімізувати їхній вплив на робочий процес без збитків для обох сторін.

В першу чергу, це можливість віддаленої роботи: мінімум формальностей, достатньо попередити свого керівника та повідомити HR-відділ. Заробітна плата за цей день нараховується у звичайному порядку та в повному обсязі: слід лише надати звіт про виконану роботу", – пояснив ЕП HR-директор AIR Олексій Юдченко.

В "Укрпошті" зазначили, що якщо працівник не може залишити малолітню дитину на час карантину в навчальних закладах, він має звернутися до свого керівника, щоб оформити відпустку або віддалений доступ роботи та провести цей час вдома.