Карантин: УЗ разрешила части сотрудников работать из дому

В связи с введением в Украине трехнедельного карантина сотрудники "Укрзализныци", которые не вовлечены в непрерывный производственный процесс и обеспечение безопасности движения, будут иметь право работать дома.

Об этом заявил и.о. главы правления УЗ Желько Марчек.

"Руководство Укрзализныци, в связи с введением с 12 марта 2020 года в Украине трехнедельного карантина для всех учебных заведений, идет навстречу сотрудникам, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста и которым не с кем оставить на этот период дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Марчека, сотрудники, которые имеют необходимость работать на протяжении периода карантина дистанционно, должны как можно скорее сообщить об этом своих руководителей.

Также на период карантина компания предложит сотрудникам воспользоваться такими возможностями, как предоставление ежегодного отпуска вне графика, установления неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет (без сохранения заработной платы).

Кроме этого, УЗ обязала работников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций.

Пассажирам рекомендуют контролировать свое физическое состояние, при необходимости измерять температуру и при малейших признаках респираторного заболевания самоизолироваться и вызвать врача.

А также - ввести режим регулярного проветривания помещений, по возможности осуществлять дезинфекционные мероприятия.

11 марта в компании заявили, что УЗ работает в штатном режиме, принимаются необходимые противоэпидемические мероприятия.

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Напомним:

С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в Украине Минздрав рекомендует предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Экономическая правда