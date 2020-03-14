Как за год изменились цены на алкоголь

С февраля 2019 по февраль 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как подорожал алкоголь:

Пиво - на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л);

Вина столовые - на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л);

Водка - на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).

Существенное подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в феврале 2020 году в среднем продавались по 37,01 грн за пачку, что на 23,8% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 33,4 грн за пачку, что дороже на 28,7% по сравнении с предидущим годом.

Напоминаем:

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

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