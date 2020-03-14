Apple временно закроет все магазины за пределами Китая

Из-за коронавируса компания закроет все магазины до 27 марта, при этом онлайн-магазины продолжат работу.

Об этом говорится в заявлении гендиректора Тима Кука.

В сообщении также говорится, что компания пожертвовала 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом во всем мире.

"Члены команды должны работать удаленно, те, чья работа требует их присутствия на месте, должны следовать указаниям, чтобы увеличить межличностное пространство" - заявил Тим Кук.

Напоминаем:

Компания Apple в феврале продала в Китае меньше полумиллиона смартфонов на фоне вспышки коронавируса.

Объем поставок смартфонов Apple уменьшился до 494 тысяч - с 1,27 млн единиц в феврале 2019 года. В январе поставки Apple составили чуть больше 2 миллионов.

Компания Apple планирует открыть первые магазины в Индии в 2021 году, чтобы компенсировать потери на китайском рынке.

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