НБУ продолжает тратить сотни миллионов долларов на поддержку гривни

12 марта Национальный банк продолжил активно сглаживать курсовые колебания и продал с этой целью более 220 миллионов долларов.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.

Несмотря на объявленный объем аукциона на общую сумму в 200 млн долл. общий объем заявок со стороны участников рынка составлял лишь 86,4 млн долл., из которых было удовлетворено заявки на 75,9 млн долл.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.

В дальнейшем Национальный банк продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти 150 млн долл.

Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар США. НБУ не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания.

12 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

В НБУ подчеркнули, что влияние психологического фактора на валютном рынке сейчас является ключевым.

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Экономическая правда