В МВФ рассказали, как коронавирус может повлиять на глобальную экономику

Из-за коронавируса рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году, но "пока трудно спрогнозировать конкретные цифры".

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает "Укринформ".

"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9 процента", - отметили в Фонде.

Райс подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса.

"Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет увеличиваться вспышка", - сказал представитель МВФ.

По его словам, Фонд обнародует более точные прогнозы в следующем месяце.

Он также заявил о важности международной координации в процессе реагирования на вызовы и призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.

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Напомним:

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.