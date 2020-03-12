В МВФ рассказали, как коронавирус может повлиять на глобальную экономику
Из-за коронавируса рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году, но "пока трудно спрогнозировать конкретные цифры".
Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает "Укринформ".
"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9 процента", - отметили в Фонде.
Райс подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса.
"Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет увеличиваться вспышка", - сказал представитель МВФ.
По его словам, Фонд обнародует более точные прогнозы в следующем месяце.
Он также заявил о важности международной координации в процессе реагирования на вызовы и призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.
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Напомним:
Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.
Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.
Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.
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