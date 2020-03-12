Инвесторы вывели более 40 миллиардов долларов из развивающихся стран

Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций развивающихся рынков, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях распространения коронавируса.

Об этом говорится в данных Института международных финансов, передает "Интерфакс-Украина".

С 21 января 2020 года, когда стало известно о вспышке COVID-19, иностранные инвесторы вывели 41,7 миллиарда долларов из акций и облигаций развивающихся стран.

IIF сравнивает нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года, отмечая, что за 51-дневный период, начавшийся 8 сентября 2008 года, отток средств инвесторов с emerging markets был вдвое ниже.

Отток средств в значительной мере пришелся на долю акций и в меньшей степени на облигации, поскольку инвесторы опасаются, что компании emerging markets особенно серьезно пострадают в результате ослабления глобального экономического роста, пишет Financial Times.

Данные IIF показывают, что в первый месяц после появления новостей о вспышке коронавируса иностранные инвесторы наращивали вложения в облигации emerging markets. Однако с конца февраля ситуация изменилась, начался отток средств и цены бондов начали падать.

Индекс суверенных облигаций emerging markets - JPMorgan EMBI Global Diversified - вырос на 1,7% в период с 21 января по 4 марта, однако затем упал на 5,2%.

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Напомним:

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.