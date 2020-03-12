Паника продолжается: НБУ тратит сотни миллионов долларов на поддержку гривни

11 марта Национальный банк продал банкам 350 миллионов долларов, чтобы удержать гривню от сильной девальвации.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,37 – 25,41.

После старта торгов котировки доллара подскочили из-за высокого спроса на иностранную валюту.

Нацбанк начинал продавать доллар по 25,55 гривни, а затем с шагом в 5 копеек при каждом новом выходе пришел к продаже по 25,75 к концу активной части сессии. Всего за день регулятор продал 350 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем 10 марта.

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

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Экономическая правда