Курс валют на 11 марта:межбанк, наличный и "черный" рынки

11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,37 - 25,41 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,56 - 25,58 гривни;

Евро - 28,93 - 28,95 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,35 - 25,87 гривни. Евро покупают по 28,54 гривни, продают по 29,32 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,71 - 26,01 гривни, евро - 28,91 - 29,27 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 39 копеек, установив его на 11 марта на уровне 25,31 гривни за доллар.

10 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

10 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,37 - 25,41 гривни за доллар.

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Экономическая правда