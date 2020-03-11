Американские финансовые рынки продолжили падение, европейские — выросли

Американские финансовые рынки в среду открылись резким падением и продолжили негативную динамику на фоне беспокойства инвесторов из-за коронавируса, другие страны продемонстрировали смешанные показатели.

Об этом сообщает Голос Америки.

Индекс Dow Jones Industrial Average при открытии торгов потерял почти 3 процента, как и индекс S&P 500. Индекс NASDAQ открылся снижением на 2,6 процента.

В других странах рынки в среду закрылись смешанной динамикой: азиатские продемонстрировали спад, а европейские – рост.

Японский индекс Nikkei к закрытию торгов потерял 2,3 процента, гонконгский Hang Seng – около 0,7 процента, а китайский Shanghai Composite Index – 0,9 процента.

Лондонская биржа FTSE открылась ростом, чему способствовало решение Банка Англии сократить процентные ставки на 0,5 процента до 0,25 процента в связи со вспышкой коронавируса.

Во Франции и Германии рынки также продемонстрировали рост.

Во вторник в США был зафиксирован заметный рост: три ведущих индекса, Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ, прибавили по 5 процентов.

11 марта, цена на нефть отскочила до 37 долларов, однако затем вновь пошла вниз на сообщениях о решении Саудовской Аравии резко нарастить добычу сырья.

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Напомним:

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.