Bank of America снизил прогноз роста мирового экономики

Аналитики Bank of America снизили прогноз темпов роста глобального ВВП в 2020 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,8%.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжит расти за пределами Китая, что приведет к усилению карантинных мер, - сообщается в отчете банка. - Остаются очень сильные понижательные риски. В нашем сценарии "умеренной рецессии" темпы роста глобальной экономики оцениваются всего в 1,4%".

Эксперты банка отмечают, что прошло менее двух недель с последнего пересмотра прогноза, однако его снова приходится ухудшать.

"Мы видим четыре причины для снижения. Во-первых, всплеск случаев заболевания за пределами Китая усилил нашу обеспокоенность тем, как COVID-19 будет проявляться в странах с развитой рыночной экономикой", - говорится в сообщении.

В пример приводится Италия, где из-за отсутствия первоначальных мер по сдерживанию распространение вируса было быстрым.

"Во-вторых, мы обеспокоены медленным реагированием общественного здравоохранения. В ряде стран не было четкого донесения до людей информации о необходимости кардинальных изменений в мытье рук, избегании скопления людей, самоизоляции и т. д.", - полагают эксперты банка.

Они указывают на то, что в зону особого риска попадают те страны, в которых нет всеобщего охвата медицинскими услугами.

В-третьих, политики и инвесторы привыкли полагаться на центробанки, которые первыми реагируют на кризисы.

"Тем не менее, негативный ответ рынка на неожиданное снижение ставки ФРС подчеркнул, что центральные банки играют только вспомогательную роль в этом кризисе", - отмечается в отчете.

Наконец, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и остальными странами ОПЕК оказывает дополнительное давление на экономику.

Ранее на этой неделе аналитики BofA снизили прогноз на 2020 год до $45 за баррель с $54 за баррель для нефти марки Brent и до $41 за баррель с $49 за баррель для WTI.

"На первый взгляд падение цен на нефть является нейтральным для глобальной экономики, поскольку означает переход доходов от производителей к потребителям. Тем не менее, мы считаем, что это вредит росту в краткосрочной перспективе.

Во-первых, это наносит ущерб инвестициям в сектор и создает понижательное давление на рынок акций.

Во-вторых, коронавирус вызвал резкое сокращение числа путешествий, поэтому падение цен на энергоносители менее выгодно для домашних хозяйств, чем обычно", - говорится в обзоре банка.

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Напомним:

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снизила ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.

В 2008 году Федрезерв дважды снижал стоимость займов на внеплановых заседаниях - в январе (на 75 базисных пунктов), а затем в октябре (на 50 б.п.), когда о банкротстве объявил четвертый на тот момент американский банк Lehman Brothers, а рынки отправились в свободное падение.

До этого экстренно снижать ставки ФРС приходилось после теракта 11 сентября 2001 года, в ответ на коллапс пузыря доткомов в 2000-м, а также в 1998-м году - после дефолта России и банкротства фонда LTCM.