НБУ продал четверть миллиарда долларов за день, но гривня все равно снизилась на 40 копеек

Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвал цен на нефть привели к повышенному спросу на иностранную валюту на межбанковских торгах в Украине.

10 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Опережая резкий рост котировок Национальный банк в первые 30 минут торгов продал 150 миллионов долларов. Впоследствии регулятор вышел на межбанк с еще одной интервенцией на 100 млн долларов.

НБУ начинал продавать доллар по 25,2 гривни, впоследствии был вынужден поднимать свои котировки до 25,25 гривни, затем - до 25,3 гривни, а последние продажи проводил по 25,35.

После 14:00 курс гривни почти замер в пределах узкого коридора 25,36-25,38/25,40-25,41. Тогда же рост котировок приостановилось и НБУ продал банкам еще 20 млн долларов.

Официальный курс гривни на 11 марта был установлен на уровне 25,31 гривни за доллар, снизившись на 39 копеек.

10 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,37 – 25,41 гривны за доллар.

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Экономическая правда