Все разделы
Укр / Рус

НБУ продал четверть миллиарда долларов за день, но гривня все равно снизилась на 40 копеек

Среда, 11 марта 2020, 09:00
 

Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвал цен на нефть привели к повышенному спросу на иностранную валюту на межбанковских торгах в Украине.

10 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Опережая резкий рост котировок Национальный банк в первые 30 минут торгов продал 150 миллионов долларов. Впоследствии регулятор вышел на межбанк с еще одной интервенцией на 100 млн долларов.

НБУ начинал продавать доллар по 25,2 гривни, впоследствии был вынужден поднимать свои котировки до 25,25 гривни, затем - до 25,3 гривни, а последние продажи проводил по 25,35.

После 14:00 курс гривни почти замер в пределах узкого коридора 25,36-25,38/25,40-25,41. Тогда же рост котировок приостановилось и НБУ продал банкам еще 20 млн долларов.

Официальный курс гривни на 11 марта был установлен на уровне 25,31 гривни за доллар, снизившись на 39 копеек.

10 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,37 – 25,41 гривны за доллар.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс гривни резко упал 10 марта 2020, 20:20
Закрытие межбанка: гривня существенно ослабла к доллару 10 марта 2020, 17:27
Курс валют на 10 марта:межбанк, наличный и "черный" рынки 10 марта 2020, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!