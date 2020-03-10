Wizz Air отменила все рейсы в Италию и Израиль

Рейсы в итальянские аэропортов и из них будут отменены с 10 марта по 3 апреля, а рейсы в израильские города Тель-Авив и Эйлат, будут прекращены с 12 по 23 марта.

Об этом сообщили в компании, передает Reuters.

На прошлой неделе в авиакомпании заявили, что будет трудно предсказать масштабы и продолжительность вируса и его влияние на их новый финансовый год, который начинается в следующем месяце.

Соперники Wizz Air easyJer и Ryanair также отменили рейсы в Италию и из нее.

Недавно, Италия стали первыми, кто через коронавирус ввел карантин и запрет публичных собраний на территории всей страны.

Как заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху в понедельник, страна потребует от тех, кто приезжает из-за границы перебывать в карантине в течение 14 дней.

Напомним:

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП.

В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%.

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