На прошлой неделе НБУ продал на межбанке 307 миллионов долларов
Национальный банк с 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов, при этом продав 307,2 млн долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные центробанка.
Отмечается, что 50 млн долларов приобрели с выбором лучшей цены купли-продажи, 100 млн долларов - в рамках интервенций по единому курсу.
Вся продажа была осуществлена в рамках интервенций по единому курсу.
Подчеркивается, что последний раз НБУ больше продавал, чем покупал, в конце января 2020 года.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1,232 млрд долларов, продал - 602,2 млн долларов, в том числе в феврале - 734 млн и 45 млн долларов соответственно.
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