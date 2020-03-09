На прошлой неделе НБУ продал на межбанке 307 миллионов долларов

Национальный банк с 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов, при этом продав 307,2 млн долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные центробанка.

Отмечается, что 50 млн долларов приобрели с выбором лучшей цены купли-продажи, 100 млн долларов - в рамках интервенций по единому курсу.

Вся продажа была осуществлена ​​в рамках интервенций по единому курсу.

Подчеркивается, что последний раз НБУ больше продавал, чем покупал, в конце января 2020 года.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1,232 млрд долларов, продал - 602,2 млн долларов, в том числе в феврале - 734 млн и 45 млн долларов соответственно.