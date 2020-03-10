Объемы китайского экспорта из-за коронавируса упали на 17%

В январе-феврале 2020 года объемі китайского экспорта упали на 17,2% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что в январе-феврале 2020 году Китай экспортировал на мировые рынки на 292,45 млрд долларов - это на 60,75 млрд долларов меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

Также сообщается, что импорт товаров в Китай сократился на 4%.

В общем в Китай завезли товаров на общую сумму 299,54 млрд долларов. Это означает, что внешняя торговля Китая впервые за 2 года вошла в дефицит на около 7 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали, что торговля Китая будет профицитной на 24,6 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg, экспорт упадет на 15,2%, а импорт - на 16,6% соответственно. В общем внешняя торговля Киаю за 2 месяца составила 591,99 млрд долларов - на 11% меньше, чем в прошлом году.

Напомним:

Более 25 компаний - от авиаперевозчиков до дистрибьюторов лекарств - привлекли 24 млрд юаней ($3,4 млрд) за счет "вирусных бумаг" с начала февраля.

Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса.

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономический ущербом от коронавируса.