Китайские компании выпустили "коронавирусные облигации" на 3,4 миллиарда долларов

Более 25 компаний - от авиаперевозчиков до дистрибьюторов лекарств - привлекли 24 млрд юаней $3,4 млрд за счет "вирусных бумаг" с начала февраля.

Об этом сообщает Financial Times.

Еще 20 компаний планируют сделать это в ближайшие недели.

Регулирующие органы упростили процесс регистрации подобных облигаций, сократив время одобрения с недель до нескольких дней, призывая госбанки покупать эти бонды. Для участия в программе размещения "вирусных бумаг" эмитент обязуется потратить не менее 10% полученных от продажи средств на борьбу с эпидемией.

При этом компании привлекает низкая стоимость обслуживания долга: купоны по кратко и среднесрочным бумагам составляют 2-4% годовых. Для сравнения: базовая ставка ЦБ КНР на год составляет 4,05% годовых, на пять лет - 4,75% годовых.

Низкие ставки не привлекают частных инвесторов, поэтому основными покупателями "вирусных бондов" выступают госбанки страны и брокеры.

"Мы одна из крупнейших жертв эпидемии. Что нам нужно больше всего, это сократить финансовую нагрузку", - заявил представитель Shenzhen Airlines, которая вынуждены была отменить две трети рейсов.

Авиакомпания разместила облигации на сумму 600 млн юаней и планирует потратить основную часть средств на погашение долга. Остальное пойдет на выплаты пассажирам за отмененные перелеты, а также транспортировку противоэпидемической продукции.

Напомним:

Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса.



Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономический ущербом от коронавируса.