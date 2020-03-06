Курс валют на 6 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

6 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,83 - 24,87 гривни;

Евро - 28,04 - 28,06 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,53 - 24,82 гривни. Евро покупают по 27,40 гривни, продают по 27,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,54 - 24,74 гривни, евро - 27,35 - 27,69 гривни.

Напомним:

5 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 6 марта на уровне 24,74 гривни за доллар.