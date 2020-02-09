Новости выходных: зарплаты министров, остановка завода по производству iPhone и "Большая стройка"

О зарплатах министров. Доходы министров правительства Алексея Гончарука в 2-5 раз выше доходов министров предыдущего правительства, подсчитали СМИ.

О зарплатах обычных украинцев. В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9,8% г/г, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу.

О торговле гривной. Национальный банк разрешил банкам-нерезидентам покупать-продавать гривну за иностранную валюту.

Об остановке завода по производству iPhone. Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

О "Большой стройке". Главы облгосадминистраций ответственны за своевременный старт и реализацию проекта инфраструктурной модернизации Украины "Большое строительство", который начнется в марте 2020 года.

О контрабанде. В Государственной таможенной службе совместно с Министерством юстиции работают над текстом законопроекта относительно криминализации контрабанды.