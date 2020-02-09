На сырьевых рынках возник форс-мажор из-за коронавируса

Китайские покупатели меди отменяют или просят о переносе срока поставки металла из-за рубежа, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Трейдеры просят своих поставщиков в разных странах мира отменить или отложить поставки меди.

Об этом сообщает Financial Times.

"Коронавирус оказал огромное влияние на спрос на медь, поскольку компании, занимающиеся обработкой металла, прекратили покупать сырье", - сказал один из менеджеров трейдинговой компании Guangzhou Zhongshan Trade на условиях анонимности.

Guangzhou Zhongshan на этой неделе попросила поставщиков из Чили и Сомали отсрочить поставки порядка 500 тонн меди общей стоимостью 25 млн юаней (3,57 млн долларов), по крайней мере, на неделю.

Компания также отменила предварительный контракт с сомалийским поставщиком и прекратила оформлять новые заказы.

"Эпидемия - это проблема не только Китая, это глобальная проблема", - говорит менеджер.

По его словам, деловая активность в порту Гуанчжоу, где сосредоточена сырьевая торговля, резко снизилась за последнее время.

Трейдеры, работающие в Гуанчжоу, сообщили, что в ближайшее время еще порядка десяти китайских трейдеров может объявить о форс-мажорных обстоятельствах для отмены контрактов на импорт меди.

Китайские покупатели сжиженного природного газа также рассматривают возможность того, чтобы воспользоваться пунктом о форс-мажорных обстоятельствах для отмены контрактов, пишет FT.

Спрос на медь считается барометром состояния мировой экономики, и его падение говорит о серьезных последствиях распространения китайского коронавируса для экономического подъема, отмечает издание.

Попытки властей КНР сдержать распространение коронавируса - от ограничения дорожного трафика до продления периода празднования Нового года по Лунному календарю - отрицательно сказались на промышленной активности, что, вероятно, приведет к существенному ослаблению темпов роста китайской экономики.

Напоминаем:

Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.

В декабре 2018 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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