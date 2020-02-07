Нацбанк не изменил курс гривны на выходные

Национальный банк не изменил официальный курс гривни , установив его на 8-9 февраля на уровне 24,57 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также не изменился и установлен на уровне 27,04.

Напомним:

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,56 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.