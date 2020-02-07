Верховный Суд назначил дату рассмотрения дела Суркисов по Приватбанку

Большая Палата Верховного Суда назначила рассмотрение дела по иску Суркисов против НБУ о законности процедуры bail-in на 16 марта.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-владельцами Приватбанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции Приватбанка во время национализации (процедура bail-in)", - напоминают в Нацбанке.

Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-владельцам и связанным с ними лицам.

В НБУ подчеркивают, что под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн и благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.

Нацбанк также отмечает, что от этого судебного процесса зависит восстановление процесса об обжаловании национализации Приватбанка.

Напомним:

31 января Верховный Суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок.

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.

Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.

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Экономическая правда