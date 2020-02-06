В Минцифры опубликовали первую статистику по приложению "Дія"
По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей.
Об этом сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, успешно отражено 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч техпаспортов.
"Сервис удаленной верификации работает. Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - написал он.
Напомним:
Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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Экономическая правда
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