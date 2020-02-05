Кабмин отменил обязательное получение разрешения от ГАСИ на строительство дорог

Кабинет министров отменил обязательное получение разрешения на начало работ от ГАСИ, теперь подрядчик сможет начать работы сразу после заключения договора.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Любовь" к ГАСИ больше строительных компаний испытывают только строительные компании дорожной отрасли. Чтобы начать капитальное строительство дороги, подрядчик должен потратить 3-4 месяца на получение разрешения от ГАСИ.

Если за два месяца мы построили 134 км дороги Мариуполь-Запорожье, то представьте, сколько км можно сбывать по всей стране, если провести дерегуляцию для подрядчиков", - пишет Криклий.

По словам министра, если разрешение на начало работ от ГАСИ не принимается - до капитального ремонта автомобильных дорог обязательно привлекают инженера-консультанта и страхуют на период их выполнения и гарантийного срока качества.

"Эксперимент вводим на два года. Для подрядчиков мы не только даем дерегуляции, а оставляем право выбора: можно продолжать работать с ГАСИ (если найдутся отчаянные), а можно воспользоваться опцией эксперимента и сэкономить время", - резюмирует министр.

Напомним:

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

26 декабря Министерство цифровой трансофрмации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).