Минцифры открыло реестр Строительной инспекции

Министерство цифровой трансофрмации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом в Facebook сообщил министр Михаил Федоров.

"Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превысило все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных, и все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре", - написал он.

По словам Федорова, открыли 2013-2019 годы в формате csv.

"31 поле, среди них данные о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристики застройки и класс последствий, а также данные об адресе, кадастровый номер и многое другое. Да, качество данных далеко от идеального, но давайте улучшать его вместе", - добавил министр.

Федоров отметил, что открытие реестра позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль, а также использовать эти данные для создания и развития имеющихся общественных и коммерческих сервисов.

Напомним:

В декабре Кабмин объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитерктурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Обязанности главы ГАСИ с октября 2019 года исполняет Александр Строкач.

В сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволили Сергея Кузьмина, а также его первого заместителя Валерия Филончука.

Экономическая правда