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Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления коррупции

Суббота, 18 января 2020, 14:11

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

Источник: пост Гончарука в Твиттер

Прямая речь: "Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это - моя принципиальная позиция. Потребуется - ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас".

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Кабмин Гончарук

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