Кабмин принял решение о перераспределении частот для 4G
Кабмин на заседании в среду принял решение о перераспределении частот в диапазонах 800-900 МГц для улучшения доступа к мобильному интернету 4G в Украине.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.
"Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G", - напсав Гончарук.
По его словам, благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии.
"В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле - мобильные операторы большой тройки", - добавил премьер.
"Таким образом, мы сохраним хорошие темпы в достижении цели правительства - обеспечить до 2024-го года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету", - написал глава правительства.
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Напомним:
Антимонопольный комитет разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G.
Украинские мобильные операторы пока только планируют в течение последующих лет обеспечить покрытие 4G по всей территории страны - в селах и на дорогах. Меморандум об этом они подписали на инвестиционном форуме в Мариуполе осенью 2019-го.
Экономическая правда
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