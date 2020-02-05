Кабмин принял решение о перераспределении частот для 4G

Кабмин на заседании в среду принял решение о перераспределении частот в диапазонах 800-900 МГц для улучшения доступа к мобильному интернету 4G в Украине.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.

"Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G", - напсав Гончарук.

По его словам, благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии.

"В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле - мобильные операторы большой тройки", - добавил премьер.

"Таким образом, мы сохраним хорошие темпы в достижении цели правительства - обеспечить до 2024-го года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету", - написал глава правительства.

Читайте также: Почему запуск 4G в метро Киева под угрозой срыва

Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G.

Украинские мобильные операторы пока только планируют в течение последующих лет обеспечить покрытие 4G по всей территории страны - в селах и на дорогах. Меморандум об этом они подписали на инвестиционном форуме в Мариуполе осенью 2019-го.

Экономическая правда