АМКУ разрешил операторам связи распределить частоты для 4G — Минцифры

Антимонопольный комитет разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Сегодняшнее решение Антимонопольного комитета означает, что операторы теперь могут подать заявки на получение новых лицензий. Впереди - еще ряд бюрократических процедур.

Но при сохранении таких темпов, уже летом этого года операторы смогут начать расширять свои сети 4G и предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинстве украинский", - говорится в сообщении Минцифры.

Напомним, украинские мобильные операторы пока только планируют в течение последующих лет обеспечить покрытие 4G по всей территории страны - в селах и на дорогах. Меморандум об этом они подписали на инвестиционном форуме в Мариуполе осенью 2019-го.