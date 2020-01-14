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АМКУ разрешил операторам связи распределить частоты для 4G — Минцифры

Вторник, 14 января 2020, 20:10
 

Антимонопольный комитет разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Сегодняшнее решение Антимонопольного комитета означает, что операторы теперь могут подать заявки на получение новых лицензий. Впереди - еще ряд бюрократических процедур.

Но при сохранении таких темпов, уже летом этого года операторы смогут начать расширять свои сети 4G и предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинстве украинский", - говорится в сообщении Минцифры.

Напомним, украинские мобильные операторы пока только планируют в течение последующих лет обеспечить покрытие 4G по всей территории страны - в селах и на дорогах. Меморандум об этом они подписали на инвестиционном форуме в Мариуполе осенью 2019-го.

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4G мобильная связь

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