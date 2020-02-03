"Укрзализныця" продлила контракт с руководителем филиала, в который НАБУ приходило с обыском

Правление "Укрзализныци" продлило контракт с руководителем филиала "Пассажирская компания" Максимом Минйялом.

Об этом ЭП стало известно от собеседника в Кабмине.

По его данным, пролонгация контракта состоялась за несколько недель до решения Наблюдательного совета и правительства об увольнении главы УЗ Евгения Кравцова. Контракт продлен на год.

Напомним, 29 января детективы НАБУ проводили обыски в упомянутом филиале в рамках дела о закупке угля.

Детективы расследуют возможную причастность к завладению 28 млн двух сотрудников департамента экономической и информационной безопасности УЗ, которые, будучи членами тендерного комитета, вродебы принимали меры для исключения участников торгов с целью победы в них заранее определенной компании.

По этому же эпизоду обыски проводились и в департаменте экономической и информационной безопасности. Последний возглавляет Олег Назарук, контракт с которым также недавно был продлен до середины января 2021 года.

Филиал "Пассажирская компания" насчитывает 45 предприятий, первая половина из которых - это вагонные участки и депо, а вторая - вокзалы станций.

Среди основных задач филиала:

Содержание, эксплуатация, модернизация, деповской, капитальный, текущий и другие виды ремонта, техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава и технических средств, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте; Продажа проездных документов, выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию пассажиров на вокзалах и в пассажирских поездах; Предоставление услуг по погрузке и выгрузке багажа, грузобагажа и почты, хранение и складирование грузобагажа, багажа и ручной клади пассажиров. Предоставление услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом во внутреннем и международном сообщениях.

Николай Топалов, ЭП