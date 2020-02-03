Официальный курс доллар впервые за 3 месяца перевалил за 25 гривен

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 25,02 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Последний раз на таком уровне курс доллара был в конце октября 2019 года.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,65 (на 1 февраля - 27,47 гривни).

Напомним:



Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 1 февраля на уровне 24,91 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 30 января на уровне 24,91 гривни за доллар.

30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда