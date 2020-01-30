Курс валют на 30 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,95 - 24,98 гривни;

Евро - 27,48 - 27,51 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,78 - 25,07 гривни. Евро покупают по 27,18 гривни, продают по 27,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,94 - 25,07 гривни, евро - 27,37 - 27,43 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 30 января на уровне 24,85 гривни за доллар.

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,77 гривни за доллар.

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда