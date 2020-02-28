НБУ определил, каким будет курс гривни в начале марта

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 2 марта на уровне 24,59 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98 (на 28 февраля - 26,93 гривни).

Напоминаем:

28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52.

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Экономическая правда