Контроль за ремонтом и жалобы онлайн: "Укравтодор" представил интерактивную карту

27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Интерактивная-карта поддерживает три основные функции:

1. Контроль за соблюдением программы строительства и ремонтов (Дорожная стратегия 2020).

Сейчас на карте уже можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновление дорог в этом году.

Службы автомобильных дорог в регионах будут добавлять на карту актуальные участки, когда появятся новые постановления Кабмина о запуске дорожных работ по другим источникам финансирования.

"Благодаря интерактивной карте бизнес сможет оперативно получать информацию о существующих проблемах и своевременно решать их. Задача Укравтодора - применять санкции к подрядчику, который нарушает требования контракта", - отметил главаа Укравтодора Александр Кубраков.

2. Предоставление информации о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения) и об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и тому подобное.

"Мы верим в партнерство. Сейчас есть ряд действительно полезных приложений - такие как Waze, Bolt, Uber, Дія и тому подобное. И для нас важно, чтобы они начали интегрироваться с нашей картой.

Ведь, если вы пользуетесь Waze, разумеется, не имеет особого смысла устанавливать еще несколько похожих приложений.

Наш приоритет - систематизировать все обращения в одном месте и иметь возможность их эффективно обрабатывать", - отметила советник главы Укравтодора Яника Мерило.

3. Модуль обращения, с помощью которого можно направлять в Укравтодора информацию о существующих проблемах, препятствующих комфортном проезда (неудовлетворительное состояние дорог, помехи движению, события на дорогах и т.п.).

"Гражданин едет автомобильной дорогой - в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и тому подобное.

Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться к Укравтодору.

Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения", - рассказывает директор ГП" Укрдорсвяз" Вадим Горюшко.

Напомним:

По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укратодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.