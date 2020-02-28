Межбанк: Нацбанк удержал гривню, трижды за день выкупив валюту

27 февраля несмотря на сложности предыдущих трех дней на этой неделе и давление на нацвалюту - доллар снизился с утренних 24,60-24,62 до 24,50-24,52 до конца сессии.

По данным Finance.ua предложение превышало спрос и у части продавцов явно были проблемы в части дефицита гривны.

Они активно "сливали" валюту, а покупатели почувствовали возможность существенно поторговаться с целью максимального снижения котировок.

Торги начались с уровня 24,60/24,62 гривень. В 11:00 доллар просел до 24,57/24,59 гривень, но на рынок вышел Нацбанк с первой покупкой по 24,57 гривен.

В общем НБУ 27-го февраля трижды выкупал доллар на торгах по 24,57 гривни, по 24,54 гривни и к почти завершению сессии по 24,51.

Купил всего за наблюдениям участников рынка около 70-100 млн дол.

На 16:00 доллар уже котировался по 24,51/24,53 гривны, а завершилась сессия уровнем 24,50/24,52.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек, установив его на 28 февраля на уровне 24,56 гривни за доллар. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,92 (на 27 февраля - 26,80 гривни).

Экономическая правда