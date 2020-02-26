Курс валют на 26 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,65 - 24,67 гривни;

Евро - 26,83 - 26,85 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,39 - 24,62 гривни. Евро покупают по 26,43 гривни, продают по 26,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,43 - 24,56 гривни, евро - 26,53 - 26,71 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 24,53 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,60 гривни за евро (на 25 февраля - 26,51 гривни).

Экономическая правда