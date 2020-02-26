Более 10 стран ввели запрет на импорт украинской курятины — МХП

В связи с январским вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области, ряд стран ввели запрет на импорт курятины из Украины. В частности Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и др.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запрет на ввоз курятины из Украины анонсировал также Китай.

В то же время Европейский Союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий. Украина ожидает официального уведомления со стороны ЕС, которое должно возобновить экспорт украинской продукции в ЕС.

"Украина должна провести полную зачистку территории, на которой выявлена вспышка гриппа и объявить карантин продолжительностью в три месяца. В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей.

После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности мер, принятых страной", - подчеркнул советник главы правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрий Лось.

"Украина ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции.

...Надеемся, что европейские институты и наши страны-партнеры вскоре пересмотрят свое решение в пользу Украины", - добавил Лось.

Напомним:

20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

23 января, несмотря на предыдущие договоренности, Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с фиксацией птичьего гриппа.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украине остановила сертификацию с мощностей экспортера в 30 км зоне, и ЕС не запретит импорт украинской курятины

Вслед за ЕС импорт украинской курятины также запретили в Беларуси.