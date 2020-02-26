"Укрпочта" возобновила отправки в Китай

С 26 февраля "Укрпочта" восстанавливает прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укрпочте" сообщают, что это стало возможным благодаря помощи посольства КНР в Украине.

Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

Также в компании напоминают, что отправки из Китая, как и раньше, продолжают доставляться в Украину.

"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая", - говорится в сообщении.

Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Напомним:

13-го февраля "Укрпочта" из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай временно остановила прием всех видов отправлений в Китай.