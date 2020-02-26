"Укрпочта" возобновила отправки в Китай
С 26 февраля "Укрпочта" восстанавливает прием всех видов экспортных отправлений в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В "Укрпочте" сообщают, что это стало возможным благодаря помощи посольства КНР в Украине.
Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.
Также в компании напоминают, что отправки из Китая, как и раньше, продолжают доставляться в Украину.
"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая", - говорится в сообщении.
Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
Напомним:
13-го февраля "Укрпочта" из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай временно остановила прием всех видов отправлений в Китай.
3-го февраля в Укрпочте заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены, потому что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.
"Нова Пошта Інтернешнл" не планує призупиняти доставки до/з Китаю, посилки з Китаю доставляються у звичайному режимі.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что из-за письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV.
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