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"Укрпочта" возобновила отправки в Китай

Среда, 26 февраля 2020, 12:47
 

С 26 февраля "Укрпочта" восстанавливает прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укрпочте" сообщают, что это стало возможным благодаря помощи посольства КНР в Украине.

Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

Также в компании напоминают, что отправки из Китая, как и раньше, продолжают доставляться в Украину.

"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая", - говорится в сообщении.

Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Напомним:

13-го февраля "Укрпочта" из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай временно остановила прием всех видов отправлений в Китай.

3-го февраля в Укрпочте заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены, потому что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.

"Нова Пошта Інтернешнл" не планує призупиняти доставки до/з Китаю, посилки з Китаю доставляються у звичайному режимі.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что из-за письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

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Укрпочта коронавирус

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