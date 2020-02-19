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"Нова пошта" не планує призупиняти відправлення з Китаю

Середа, 19 лютого 2020, 14:55
 

"Нова Пошта Інтернешнл" не планує призупиняти доставки до/з Китаю, посилки з Китаю доставляються у звичайному режимі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відправлення, які прямують з України до Китаю, ми зі свого боку доставляємо як і раніше, але локальна доставка в межах самого Китаю може відбуватися з затримками. Це пов’язано з обмеженнями роботи китайських компаній у зв’язку з короновірусом.

Ми попереджаємо своїх клієнтів про можливі затримки під час відправлення посилок", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що поки важко проаналізувати, чи вплинув коронавірус на об’єми посилок з Китаю.

Нагадаємо:

"Укрпошта" припинила приймати посилки до Китаю.

Економічна правда

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Нова пошта Китай

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