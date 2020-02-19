"Нова пошта" не планує призупиняти відправлення з Китаю
"Нова Пошта Інтернешнл" не планує призупиняти доставки до/з Китаю, посилки з Китаю доставляються у звичайному режимі.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Відправлення, які прямують з України до Китаю, ми зі свого боку доставляємо як і раніше, але локальна доставка в межах самого Китаю може відбуватися з затримками. Це пов’язано з обмеженнями роботи китайських компаній у зв’язку з короновірусом.
Ми попереджаємо своїх клієнтів про можливі затримки під час відправлення посилок", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що поки важко проаналізувати, чи вплинув коронавірус на об’єми посилок з Китаю.
Нагадаємо:
"Укрпошта" припинила приймати посилки до Китаю.
Економічна правда
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