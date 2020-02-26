Мировые рынки второй день подряд продолжают падать из-за коронавируса

Hector Retamal/AFP.

На европейских и американских биржах второй день подряд продолжается падение котировок в связи с ростом количества зараженных коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Украинформ со ссылкой Bloomberg.

Накануне европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3%,

"Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, что подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики", - говорится в сообщении.

25 февраля падения на ведущих европейских биржах составило около 2%, такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США.

Новые опасения связаны прежде всего с резким ростом числа больных в Иране, Италии и Южной Кореи.

Напоминаем:

МВФ уже обновил прогноз роста мировой и китайской экономики из-за распространения коронавируса.

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.

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