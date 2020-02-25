Беларусь планирует начать импорт нефти по трубопроводу Одесса-Броды

Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды.

Об этом заявил заместитель главы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает "БЕЛТА".

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по "Одесса - Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал Сизов.

Он отметил, что нефтепровод Одесса-Броды будет использоваться как самый экономный, быстрый и надежный вариант.

В то же время Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации", - добавил он.

Напомним:

14 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Позже "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.