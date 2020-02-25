Гончарук поручил главе ДФС изменить систему и принять кадровые решения

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко "в корне" изменить систему работы службы и принять кадровые решения.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Раньше фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы.

...Сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко - в корне изменить систему работы ДФС включая соответствующие кадровые решения", - пишет Гончарук.

Напомним:

Недавно Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

14-го февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергея Солодченко.

Солодченко занимал руководящие должности различных уровней в налоговой Луганщины с 2007 года.

Он должен быть люстрований, и ДФС даже доказала это в суде апелляционной инстанции. Однако Солодченко подал кассацию.

Как сообщают Наші Гроші в июне 2017-го само управление Солодченко начало вести уголовное дело против "Центра противодействия коррупции".

До этого "Наші Гроші .ТВ" сообщали, что Сергей Солодченко имеет дом площадью 386 кв. на Петропавловской Борщаговке недалеко от столицы, который вместе с двумя участками площадью 16 соток получил в подарок.

Жене Солодченко подарили Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 2012 выпуска стоимостью $ 24-29 тыс., Хотя в декларации Солодченко указал гораздо меньшую цену - 149 тыс грн.