Все разделы
Укр / Рус

В Государственной фискальной службе поменялся временный руководитель

Пятница, 14 февраля 2020, 15:44
 

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергея Солодченко.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Положить временное выполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Солодченко Сергея Викторовича", - говорится в распоряжении Кабмина от 12 февраля.

В другом распоряжении правительство признало утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 о назначении временным и.о главы ДФС Дениса Гутенко.

Напомним:

Солодченко занимал руководящие должности различных уровней в налоговой Луганщины с 2007 года.

Он должен быть люстрований, и ДФС даже доказала это в суде апелляционной инстанции. Однако Солодченко подал кассацию.

Как сообщают Наші Гроші в июне 2017-го само управление Солодченко начало вести уголовное дело против "Центра противодействия коррупции".

До этого "Наші Гроші .ТВ" сообщали, что Сергей Солодченко имеет дом площадью 386 кв. на Петропавловской Борщаговке недалеко от столицы, который вместе с двумя участками площадью 16 соток получил в подарок.

Жене Солодченко подарили Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 2012 выпуска стоимостью $ 24-29 тыс., Хотя в декларации Солодченко указал гораздо меньшую цену - 149 тыс грн.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГФС

powered by lun.ua
Материалы по теме
За два месяца ГФС ликвидировала около 700 нелегальных заправок 12 февраля 2020, 16:38
Достижения "власти ФОПов": что изменится для малого бизнеса в новом году 9 января 2020, 10:00
В Фискальной службе отчитались о ликвидации 264 нелегальных АЗС 3 января 2020, 14:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!