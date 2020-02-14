В Государственной фискальной службе поменялся временный руководитель

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергея Солодченко.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Положить временное выполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Солодченко Сергея Викторовича", - говорится в распоряжении Кабмина от 12 февраля.

В другом распоряжении правительство признало утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 о назначении временным и.о главы ДФС Дениса Гутенко.

Напомним:

Солодченко занимал руководящие должности различных уровней в налоговой Луганщины с 2007 года.

Он должен быть люстрований, и ДФС даже доказала это в суде апелляционной инстанции. Однако Солодченко подал кассацию.

Как сообщают Наші Гроші в июне 2017-го само управление Солодченко начало вести уголовное дело против "Центра противодействия коррупции".

До этого "Наші Гроші .ТВ" сообщали, что Сергей Солодченко имеет дом площадью 386 кв. на Петропавловской Борщаговке недалеко от столицы, который вместе с двумя участками площадью 16 соток получил в подарок.

Жене Солодченко подарили Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 2012 выпуска стоимостью $ 24-29 тыс., Хотя в декларации Солодченко указал гораздо меньшую цену - 149 тыс грн.