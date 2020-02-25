Мировые рынки упали из-за распространения коронавируса

Фондовые рынки 24 февраля упали во всем мире из-за быстрого распространения коронавируса вне Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,5%, показав третье в своей истории внутридневное падение на 1000 пунктов. Национальные индексы накануне следовали динамике американских — европейский Stoxx Europe 600 обвалился на 3,8%, южнокорейский Kospi на 3,9%.

Индекс S&P 500 упал на 3,4%, что равнозначно единомоментной утрате 927 млрд капитализации. Еще сильнее падали технологические активы — индекс Nasdaq потерял 3,7%, технологический сектор индекса S&P — 4,2%.

Защитные активы, наоборот, продолжили дорожать — доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к рекордным минимумам 2016 года, а цена золота — к семилетним максимумам.

Котировки нефти Brent 24 февраля упали почти на 4%, но 25 февраля начали расти.

Миллиардеры из топ-500 Bloomberg из-за снижения фондовых индексов за день утратили 139 млрд долларов расчетного состояния. Больше всех потеряли гендиректор LVMH Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос — по 4,8 млрд долларов.

Напоминаем:

МВФ уже обновил прогноз роста мировой и китайской экономики из-за распространения коронавируса.

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.

Читайте также: Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике