Мировые рынки упали из-за распространения коронавируса
Фондовые рынки 24 февраля упали во всем мире из-за быстрого распространения коронавируса вне Китая.
Об этом сообщает Reuters.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,5%, показав третье в своей истории внутридневное падение на 1000 пунктов. Национальные индексы накануне следовали динамике американских — европейский Stoxx Europe 600 обвалился на 3,8%, южнокорейский Kospi на 3,9%.
Индекс S&P 500 упал на 3,4%, что равнозначно единомоментной утрате 927 млрд капитализации. Еще сильнее падали технологические активы — индекс Nasdaq потерял 3,7%, технологический сектор индекса S&P — 4,2%.
Защитные активы, наоборот, продолжили дорожать — доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к рекордным минимумам 2016 года, а цена золота — к семилетним максимумам.
Котировки нефти Brent 24 февраля упали почти на 4%, но 25 февраля начали расти.
Миллиардеры из топ-500 Bloomberg из-за снижения фондовых индексов за день утратили 139 млрд долларов расчетного состояния. Больше всех потеряли гендиректор LVMH Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос — по 4,8 млрд долларов.
Напоминаем:
МВФ уже обновил прогноз роста мировой и китайской экономики из-за распространения коронавируса.
Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.
Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.
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