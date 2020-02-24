Руководство ОПЗ заявляет о вмешательстве власти в деятельность завода

Руководство Одесского припортового завода заявляет о вмешательстве власти в кадровые вопросы с целью влияния на результаты будущей приватизации предприятия.

Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

Восемь компаний подали заявки на участие в конкурсе по работе с Одесским припортовым заводом по договору переработки давальческого сырья.

По словам Щурикова, основное условие для участия в конкурсе была уплата обеспечения в эквиваленте 1 млн долларов.

"На сегодняшний день оплатили обеспечения и предоставили свои заявки на участие в конкурсе следующие компании: IBE Trade (США); Basis Trade AG (Швейцария); ООО "Тех Пром Газ" (Украина); ООО "Торговый Дом "Сокар Украина" (Украина); MADDOX SA (Швейцария); АО "ДК "Укрнефтебурение" (Украина); ООО "Юг Газ" (Украина); ООО "Агро Газ Трейдинг" (Украина)", – написал представитель ОПЗ.

Следующим этапом будет раскрытие ценовых предложения и очного открытого аукциона с обязательным присутствием всех участников.

По словам Щурикова, вокруг завода продолжаются "попытки по дальнейшей смене руководства".

"На сегодняшний день попытки по дальнейшей смене руководства завода продолжаются и по моему мнению имеют целью именно организацию искусственного влияния на результаты конкурса и манипулирования вокруг приватизации завода", – заявил Щуриков.

Менеджер пообещал "беспристрастно освещать действия власти вокруг завода".

"Уже есть много вопросов к людям и к интересам, которые они лоббируют, и которых новая власть уже назначает на руководящие должности на заводе. И это уже не только Два Гуся", – говорится в сообщении представителя ОПЗ.

Напоминаем:

Кабмин назначил Николая Синицу и.о. главы правления ОПЗ 24 января 2020 года.

Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы "Украинского государственного аэрогеодезического предприятия".

Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов "Два гуся".

"Слидство.Инфо" со ссылкой на публичные реестры сообщало, что компанию Синицы подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, сам и.о. от нее открещивается.

30 января Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали 5 миллионов долларов председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" заранее определенного лица.

Экономическая правда