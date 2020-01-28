Новому главе ОПЗ принадлежит фирма, которую подозревают в финансовых махинациях — СМИ

Фирму нового исполняющего обязанности главы правления "Одесского припортового завода" Николая Синицы подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, сам и.о от нее открещивается.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на публичные реестры.

Недавно Кабмин согласовал назначение Синицы на должность и.о. руководителя ОПЗ, в своей декларации чиновник указывал право собственности на фирму "Тандем-Д".

По мнению следователей Государственной фискальной службы, эту компанию, а также ряд других фирм с признаками фиктивности, использовали для уклонения от уплаты налогов, в частности для оформления сделок купли-продажи, которых на самом деле не было.

Об этом издание узнало из постановления Оболонского районного суда Киева от января прошлого года.

В комментариях изданию Синица сообщил, что ему ничего не известно об уголовном производстве, в котором фигурирует фирма "Тандем-Д", а также отметил, что он не имеет отношения к деятельности компании.

"Я к ней имею опосредованное отношение. Не имею фактически к ней отношения. Это моей бывшей жены бизнес. Я с ней разведенный", - подчеркнул он.

По данным официального реестра, Синица до сих пор владеет компанией вместе с Еленой Синицей. Его доля уставного фонда фирмы "Тандем-Д" является большей.

Напомним, что Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности "Украинского государственного аэрогеодезического предприятия".

Согласно его декларации на этой должности, кроме "Тандем-Д", он обладает еще несколькими фирмами.

Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов "Два гуся". Николай Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от "Свободы".