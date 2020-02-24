Беларусь до 2023 гоа увеличит емкость нефтяных резервуаров до 1 миллиона тонн

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") увеличит емкость резервуаров для хранения нефти до 1 миллиона тонн до 2023 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на главного инженера компании Андрея Вериго.

"В стране, кроме альтернативных источников, должны быть и ресурсы для хранения нефти - резерва для безопасности. До 2023 года планируется увеличить объем резервуарного парка страны до 1 млн т", - сказал Вериго.

По его словам, сейчас ведется масштабная реконструкция резервуарного парка и насосных станций на белорусском участке МН "Дружба".

Вериго добавил, что в 2020 году на эти цели выделять 20 и 12,5 млн долларов соответственно.

Основной объем инвестиций - около 65 млн долларов - в этом году предприятие направит на реконструкцию линейной части нефтепровода.

Сейчас емкость резервуарного парка составляет около 0,9 млн т.

Напомним:

14 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Позже "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.