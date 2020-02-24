Украина в 2019 году увеличила экспорт меда на 12,7%

Украина по итогам 2019 года экспортировала 55,6 тыс. тонн меда на сумму свыше 100 млн дол, что на 12,7% превышает показатель 2018 года.

Об этом сообщил сооснователь пасеки "Медовий Бджоляр" (ТМ "Знатний Мед") Валерий Курейко передает "Интерфакс-Украина".

"В 2006-2010 гг. экспорта меда был небольшой – от 3 до 7 тыс. тонн в год. С 2011 года он начал расти – так, например, в 2014-2015 гг. он уже составлял более 36 тыс. тонн, в 2016 году – более 56 тыс. тонн. Самым успешным для экспортеров был 2017 год, когда было экспортировано 67,8 тыс. тонн меда", - сказал он.

По словам Курейко, существенно выросло также число самих экспортеров – если в 2010 году этим занималось две-три компании, то сегодня – более 70 компаний.

Он отметил, что в других странах нет такого большого количества компаний, занимающихся экспортом меда, как в Украине.

"Например, в Аргентине, которая входит в ТОП-3 мировых экспортеров меда, всего 15 фирм-экспортеров".

"Показательно, как мгновенно у нас выбираются квоты на беспошлинную поставку украинского меда в ЕС - в 2018 году квота составляла 7,9 тыс. тонн и была выбрана за первые 11 дней января. В 2019 году квота составляла 6 тыс. тонн, и была выбрана до 10 января 2019 года", - указал он.

Общий объем производства меда в Украине в 2019 году, по оценкам сооснователя пасеки "Медовий Бджоляр", составил 100-110 тыс. тонн.

Внутренний рынок Украины потребляет немногим меньше половины от объема производства: в среднем на душу населения потребляется порядка 1-1,1 кг меда.

"Если в 2019 году было произведено более 100 тыс. тонн, а на экспорт ушло 55,6 тыс. тонн, то на внутреннем рынке осталось около 50 тыс. тонн", - сказал Курейко.

Напомним:

В январе 2020-го года на внешние рынки было поставлено сельскохозяйственной продукции на сумму $1,98 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019-го года.

На топ-10 товаров в украинском экспорте 2019 года приходится 43,2% всего экспорта, в топ-3 - кукуруза, масло подсолнечное и пшеница.